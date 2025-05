Dele Bashiru Lazio, il suo rendimento non convince del tutto il club. La situazione in vista dell’estate

Dele Bashiru Lazio, il suo rendimento non convince del tutto il club. Le ultime novità in vista dell’estate

Come riporta Il Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio ha puntato in questa stagione su Dele Bashiru, acquistato in estate dall’Hatayaspor per 2 milioni di euro.

Come riporta il quotidiano, ultimamente il giocatore aveva svolto una buona prestazione contro l’Atatlanta, ma dopo il derby è rimasto in panchina. Vedremo se in queste ultime gare di campionato avrà la possibilità di mettersi in mostra.