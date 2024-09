Dele Bashiru a LSC: «Era FONDAMENTALE partire bene e sono felice che lo abbiamo fatto GRAZIE anche ad un mio gol»

Dele Bashiru, il biancoceleste protagonista della serata di Amburgo ha esternato a caldo le sue sensazioni sulla partita

Missione compiuta per la Lazio di Baroni, la quale grazie alla vittoria con la Dinamo Kiev parte bene in Europa League e da un messaggio importante alle rivali. Uno dei protagonisti della serata di Amburgo è stato Dele Bashiru, il quale esterna cosi le sue sensazioni a caldo ai microfoni di LSC

PAROLE – Sono felicissimo per il gol e per aver segnato davanti ai nostri tifosi. Era importante partire bene e sono felice della mia intesa in campo con Dia. In questa squadra mi sento felice, ho un grande rapporto con tutti, tutti mi aiutano nell’ambientarmi e sto sempre meglio. Ho fatto un bellissimo gol!