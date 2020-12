Del Piero ne è sicuro: «Ora l’Inter può solo vincere lo scudetto»

Alex Del Piero parla dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Le parole dell’ex capitano bianconero

Dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, Del Piero ha parlato di quella che sarà la stagione nerazzurra da adesso in poi:

«Mi aspettavo che i cambi arrivassero prima per dare una scossa. L’inizio del secondo tempo è stato come la fine del primo, con poca personalità davanti. Io avrei rischiato prima. Neanche la Coppa Italia potrebbe accontentare l’Inter dopo questa eliminazione. Per migliorarsi rispetto all’anno scorso bisogna soltanto vincere lo scudetto».