Decreto crescita, Lotito: «C’è un tentativo di eliminarlo completamente» Le parole del presidente biancoceleste

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto al DLA Piper Sport Forum, in collegamento direttamente dal Senato:

DECRETO CRESCITA- «Decreto crescita? C’è un tentativo di eliminarlo. Io più che eliminare le cose in corso, che porterebbero dei danni a tante persone, penso che sia giusto scadenzare in un tempo che salvaguardi cinque anni di contratto la possibilità di modificare la norma. Noi dobbiamo creare par condicio per tutti»

