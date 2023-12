De Winter torna su Lazio-Genoa: «Abbiamo giocato contro una big, sul rigore dico questo»

De Winter, il calciatore rossoblu torna a commentare la gara di Coppa Italia di martedì persa con la Lazio ed in particolare del rigore

A margine di un evento del Genoa Store, De Winter torna sulla gara persa dalla squadra di Gilardino con la Lazio, ecco le sue parole

PAROLE – Ogni partita, in Serie A, in Coppa Italia, giochi contro grandi squadre, ogni gara è bella. Abbiamo dato tutto, se rivediamo la partita non possiamo dire nulla. Loro erano forti, continueremo