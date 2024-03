De Rossi avvisa le rivali: «Per la Champions la Roma c’è e ho una rosa all’altezza»

De Rossi, il tecnico giallorosso commenta la vittoria con il Sassuolo soffermandosi sulla lotta Champions che la riguarda

Al termine della partita vinta dalla Roma con il Sassuolo, ai microfoni di Dazn ha parlato cosi De Rossi sulla lotta Champions che attualmente ancora comprende anche la Lazio

LOTTA CHAMPIONS – Fondamentale vincere tutte le partite perché all’inizio non so neanche se tutti ci credessero alla zona Champions, ma ci credevamo noi, e ora dobbiamo fare questa risalita. Poi qualche partita puoi vincerla passeggiando, altre facendo più fatica. Oggi è stato bravo il Sassuolo e noi siamo stati meno brillanti, ma a volte basta un guizzo di uno dei campioni per vincere e così è stato

ROSA DA CHAMPIONS – Ho detto dall’inizio, molti pensavano fosse un semplice slogan, penso che la Roma abbia la squadra per lottare per quel traguardo, è inferiore a Inter, Milan e Juventus forse, con le altre ce la giochiamo e anche con chi ci è superiore ce la dobbiamo giocare. Il calcio non è solo numeri, ingaggi e cartellini, dobbiamo essere noi i primi a crederci altrimenti è difficile fare punti