De Paola: «Scamacca con l’Ucraina mi ha deluso mi auguro che Immobile rientri nel giro dei convocati»

De Paola, il giornalista ai microfoni di TMW ha parlato della Nazionale soffermandosi sui singoli citando Immobile

Ai microfoni di TMW ha parlato De Paola, il quale rilascia queste dichiarazioni sulla Nazionale citando a riguardo anche Immobile. Ecco le sue parole

PAROLE – Chiesa gioca in un modo in Nazionale, in un altro alla Juventus. Scamacca mi ha deluso di più, perché siamo sempre alla ricerca del centravanti, in attesa di Immobile. Mi è piaciuto Chiesa, Raspadori, c’è un bel fiorire al suo fianco. Abbiamo dei giocatori di cui possiamo parlare come qualità, ma manca il centravanti vero