De Paola: «Milinkovic alla Juve? Con Lotito non puoi trattare per settimane...»

Il giornalista De Paola ha parlato del possibile nuovo interessamento della Juve per Milinkovic

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, in una intervista a TWM Radio ha parlato del possibile nuovo interessamento della Juventus per Milinkovic.

LE PAROLE – «È cambiata la strategia di acquisto della Juventus, non si fanno più trattative morbide che durano molto. Il nuovo range di aggressione sul mercato è sul modello Bremer, mi siedo al tavolo e prendo il giocatore. Può capitare lo stesso per Milinkovic-Savic, il giocatore piace tantissimo ed è idoneo per le idee di gioco di Allegri. Gioca a testa alta, ha fisicità e fa bene entrambe le fasi. Non puoi pensare di trattare per settimane con Lotito, devi sederti al tavolo e presentare l’offerta giusta».