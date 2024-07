De Paola: «Lotito non ha quella smania di crescere in Europa. Alla Lazio manca…». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha parlato della situazione in casa Lazio. Le sue parole.

PAROLE– «In Italia ci sono sono tre presidenti abbastanza simili: Cairo che con il Torino non ha vinto niente, Lotito che con la Lazio ha vinto qualcosa, De Laurentiis che col Napoli ha vinto lo scudetto. De Laurentiis semplicemente è più ambizioso, mentre gli altri due vivacchiano, il loro scopo principale non è la vittoria. Lotito non ha quella smania di crescere in Europa, cosa che invece ha il presidente del Napoli. Alla Lazio non c’è quel sacro furore che dovrebbe permeare ogni giocatore che punta alla vittoria ».