De Paola: «Inzaghi? Aveva problemi con la Lazio, scelta giusta per l’Inter»

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato dell’ingaggio di Simone Inzaghi da parte dell’Inter ai microfoni di TMW Radio

Simone Inzaghi dice addio alla Lazio dopo 5 anni e si appresta a diventare l’allenatore dell’Inter. Una scelta non condivisa da tutti nel mondo nerazzurro, ma che secondo alcuni potrebbe rivelarsi molto intelligente. Questo è il parere del noto giornalista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«La scelta di Inzaghi è intelligente e non di Serie B. Fa parte comunque di un ridimensionamento. Non ha il carisma di Conte per imporre i giocatori. Lui aveva problemi con Tare, per una rosa non ampliata, e con Lotito».