De Paola attacca Sarri: «Quell'intervista è il ruffianesimo, ma è toscano...»

De Paola – ospite di Maracanà su TMW Radio – non ha perso l’occasione di rendere note le sue opinioni controverse sulla Lazio e su Sarri

Il direttore Paolo De Paola, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato duramente l’intervista di mister Sarri rilasciata per le colonne del Corriere dello Sport:

«È il ruffianesimo questa intervista. Ha appoggiato Lotito, non ha polemizzato con Tare, anzi, ma anche altre cose ha detto. Molto spesso i tecnici toscani non sanno gestire una situazione che si evolve, sono molto ortodossi e non sono capaci di evolversi, anche Allegri. Lo si vede nel gioco della Juventus. Sono tutti ligi a una linea iniziale, quando poi c’è la possibilità di cambiare in corsa, non sanno che pesci prendere. Sarri è così. E logico che preferisce i giovani, ma deve confrontarsi anche con le personalità forti».