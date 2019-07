De Martino: «Per Lazzari manca solo il comunicato. Sul mercato dico che…»

De Martino, le parole del responsabile della comunicazione della Lazio

Manuel Lazzari è ufficialmente il primo colpo della Lazio in questa sessione di calciomercato. A confermarlo ci ha pensato anche Stefano De Martino ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Manca solo il comunicato ufficiale per l’arrivo di Lazzari. La Lazio sta lavorando non solo con la Spal, ma anche con altre realtà. Sul tavolo ci sono tante cose, il ds in questo momento è fuori dai confini, sta lavorando con il presidente a diverse operazioni per rinforzare e rendere più competitiva la Lazio. Sono giorni in cui le notizie si rincorreranno, è la normalità del periodo. La società sta lavorando senza sosta. Per quanto riguarda l’amico Manuel, non posso dire altro. Magari amico mio e di tutti i laziali… è un giocatore che ha dimostrato grande tecnica, attenzionato da tantissime squadre, sicuramente è un ottimo profilo».