De Grandis: «L’Atalanta crede più della Lazio alla Champions»

In attesa delle sfide di Champions di Lazio e Atalanta, Stefano De Grandis, giornalista di Sky, dice la sua sugli impegni

Stefano De Grandis, giornalista Sky Sport, ha parlato in studio degli impegni di Champions League di Lazio e Atalanta.

«L’Atalanta secondo me crede più della Lazio alla Champions, anche perché le assenze di diversi big possono aiutarla. Gasperini e Zidane vedono il calcio in maniera molto diversa tra loro. La Dea è molto più intensa, ma la convinzione di dover quasi vincere per diritto l’ha il Real».