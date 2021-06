Radu Inter, De Grandis: «Se fossi la Lazio non esiterei a tenerlo»

Continua il pressing dell’Inter su Radu. Il difensore della Lazio sarebbe richiesto da Inzaghi, le parole di De Grandis

Dopo Inzaghi, l’Inter continua a guardare in casa Lazio. Sono tanti i giocatori accostati ai nerazzurri, tra questi anche Radu che – stando alle ultime notizie – deve decidere quale sarà il suo destino. Il giornalista De Grandis, ai micofoni di Sky Sport, ha però cnsigliato la società capitolina:

«Io se fossi nei panni della Lazio non esiterei un secondo e cercherei di tenerlo. È stato il miglior difensore della squadra negli ultimi anni. Radu vorrà vedere se gli verrà offerto o meno un contratto come quello che proporrebbero i nerazzurri e se fossi Tare ci penserei. In passato ha fatto sia il centrale che il terzino, io lo terrei».