Radu Lazio, pressing dell’Inter ma la sua volontà è un’altra. Le ultime

Ancora incerto il futuro di Stefan Radu con la Lazio: l’Inter pressa per l’acquisto, ma lui vorrebbe rimanere. I dettagli

La Lazio inizia quest’estate con il botto: dopo l’annuncio ufficiale di Maurizio Sarri, la società è già al lavoro per rivoluzionare totalmente la rosa. Tra esuberi e operazioni in dirittura d’arrivo, i biancocelesti si trovano a dover affrontare anche la questione Stefan Radu.

Il difensore romeno, infatti, è in scadenza di contratto e in queste ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter si sarebbe fatta sotto per portare a Milano il giocatore. Il numero 26 biancoceleste è un fedelissimo di Simone Inzaghi e sarebbe lusingato dalla corte dei nerazzurri, pronti ad offrirgli un anno di contratto: tuttavia, il recordman di presenze con l’Aquila sul petto vorrebbe aspettare le valutazioni di Sarri e un’eventuale offerta di rinnovo della Lazio. Infatti, dopo 13 anni, 412 presenze e 6 trofei, il cuore di Stefan è più biancoceleste che mai.