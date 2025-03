De Cosmi: «La Lazio ha delle armi per fare male al Bologna»

Roberto De Cosmi ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha analizzato quella che sarà la sfida di domani tra Bologna e Lazio

Roberto De Cosmi ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato della gara tra Bologna e Lazio. Di seguito le parole riprese da TMW.

IL COMMENTO – «Il Bologna è una squadra decisamente propositiva, sia nei numeri che nel modo di fare calcio. Domenica sarà una Lazio titolare, a meno che non ci siano dei piccoli problemi. I biancocelesti affronteranno i rossoblù con la giusta testa. Ricordiamo che in panchina ci sono delle armi in più per poter far male al Bologna. Loro sono una squadra che gioca bene, sulla trequarti hanno tanta qualità e soprattutto abbondanza, ma dietro soffrono. La Lazio se gioca con la giusta attenzione potrà far bene».