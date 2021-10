De Biasi: «Hysaj si è inserito bene. Strakosha? Ha qualità importanti»

Gianni De Biasi, attuale allenatore dell’Azerbaijan, ha parlato dei due giocatori biancocelesti di nazionalità albanese

Gianni De Biasi, attuale allenatore dell’Azerbaijan ed ex ct dell’Albania, ha parlato ai microfoni di TMW di Hysaj e Strakosha. Ecco le sue dichiarazioni.

«Penso che Thomas Strakosha sia un giocatore dotato di grandi qualità e che abbia importanti margini di miglioramento. Le possibilità sono enormi, perché comunque è ancora abbastanza giovane. È sempre stato un ragazzo per bene e ha sempre dimostrato grande concentrazione. Il suo stile tra i pali è efficace. Anche io ho visto l’errore contro il Galatasaray, ovviamente mi è dispiaciuto molto per lui. Però gli errori fanno parte del gioco. Hysaj? È un giocatore che si è inserito molto bene in biancoceleste. In più conosce già mister Sarri e ormai ha l’età giusta per per giocare in una piazza importante come quella di Roma».