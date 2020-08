David Silva si presenta alla Real Sociedad: «Volevamo tornare in Spagna»

David Silva si è presentato alla Real Sociedad. Il club spagnolo è stato preferito alla Lazio dal giocatore, dopo settimane di trattative

David Silva si è presentato alla Real Sociedad. Dopo essere stato il protagonista della telenovela estiva che lo ha legato alla Lazio, è pronto ad iniziare la sua nuova avventura nella Liga spagnola. L’ex City ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il club:

«La gente mi ha mostrato tanto affetto, ho voglia di iniziare, di conoscere i miei compagni e tutto il gruppo di lavoro. Spero che sia una buona stagione, la squadra sta facendo un buon calcio. Sia io che la mia famiglia avevamo voglia di tornare in Spagna, nella Liga, e la Real Sociedad era la scelta giusta. In passato ho vissuto nei Paesi Baschi e mi sono trovato bene, anche con la gente. Insieme alla mia famiglia ho deciso di tornare» ha dichiarato in conferenza stampa.