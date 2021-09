David Luiz Lazio, quel messaggio a Sarri nel 2019 fa ben sperare

David Luiz Lazio, nel 2019 il difensore si congedava dal Chelsea mandando un messaggio d’affetto a Sarri. Che i due possano ritrovarsi?

Estate 2019, David Luiz è in procinto di trasferirsi dal Chelsea all’Arsenal, così come Sarri dai Blues alla Juventus. Il difensore si congedava così dal tecnico fresco vincitore dell’Europa League: «Boss, Maurizio Sarri, tu meriti tutto il mio rispetto come persona e come allenatore! Vorrei ringraziarti di tutto e augurarle migliori fortune per il tuo futuro, continuerai a scrivere pagine importanti nel calcio! E grazie a tutto il tuo staff, sanno quanto gli voglio bene! Un grande abbraccio, ci vediamo presto».

Ed ecco che ora, il brasiliano svincolatosi dai Gunners, potrebbe fare al caso della Lazio. Come riporta Tuttosport infatti, i biancocelesti starebbero pensando all’ex PSG come rinforzo per la difesa, reparto che almeno centralmente non è stato ritoccato. Ci sono Luiz Felipe e Acerbi, ma il primo è spesso infortunato e le alternative sono Radu e Patric, in realtà adattato da centrale. Poi c’è Vavro, che Tare non è riuscito a piazzare, ma che non garantisce affidabilità. L’occasione David Luiz a questo punto può essere presa al volo per permettere ai biancocelesti di affrontare le tre competizioni con più tranquillità.