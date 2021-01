D’Aversa: «Il gol preso con la Lazio? Un motivo per migliorare»

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato della sfida con la Lazio e del gol subito nel finale. Le sue parole

In conferenza stampa, D’Aversa è tornato sul gol subito contro la Lazio in Coppa Italia a pochi minuti dalla fine.

«Penso che vada considerato anche il gol preso come motivo per migliorare, è un aspetto che va migliorato. Il fatto di non aver ottenuto il risultato pieno dobbiamo impedire che riaccada. Ho letto molti complimenti, ma a me piacciono i risultati. Chi ha giocato bene ha mostrato ottimo valore, ma se siamo qui a recriminare sui risultati dobbiamo migliorare. È questione di malizia, furbizia, determinazione».