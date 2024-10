D'Aversa a Dazn: «Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori, il gol del pareggio di Zaccagni...»

D’Aversa, il tecnico dei toscani analizza a caldo la sconfitta contro la Lazio rilasciando a tal proposito queste sue considerazioni

Ai microfoni di Dazn al termine della partita persa in rimonta contro la Lazio, il tecnico dell’Empoli D’Aversa analizza rammaricato la partita rilasciando a riguardo queste sue considerazioni. Ecco cos ha detto

PAROLE – C’è dispiacere per il risultato, abbiamo fatto una grandissima prestazione. Il rammarico è sul primo gol, poi la Lazio ha la possibilità di far entrare un giocatore Pedro che l’ha risolta. Io non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. La rete del pareggio dopo il recupero ha cambiato la nostra partita a livello mentale. Nei tre minuti, uno è stato dato per una rimessa laterale che è stata battuta camminando. Non credo si sia rotto il cronometro a tutti. Abbiamo giocato comunque contro una grande squadra, dove la spinta del pubblico fa anche cambiare l’esito di una gara. Alla fine del primo tempo ci siamo innervositi, ci dispiace di non essere andati all’intervallo sull’1-0. Guardiamo avanti ora. Sono cresciuto? È perché non ho risposto quando ci hanno esultato davanti alla panchina. Nel calcio bisogna saper vincere ma anche perdere, e oggi abbiamo perso