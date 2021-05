Daniel Guerini ricordato nel pre Bologna-Lazio Primavera. Il gesto dei rossoblù prima della sfida di campionato – VIDEO

Prima di scendere in campo per il match di campionato, Bologna e Lazio Primavera hanno ricordato Daniel Guerini, scomparso prematuramente in un incidente stradale.

Una maglia rossoblù con la scritta «Daniel per sempre» è il dono che il club emiliano ha fatto alla Lazio, che da poco più di un mese vive nel ricordo di quel giovane talento spezzato troppo presto.