Dani Alves, Depay paga la cauzione e l’ex terzino esce dal carcere: i dettagli

Dani Alves, l’ex terzino si è visto pagare la sua cauzione, uscendo dalla prigione dove era recluso per lo scandalo di violenza sessuale

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano spagnolo La Vanguardia, Dani Alves, recluso per lo scandalo che lo riguardava sulla vicenda relativa alla violenza sessuale, è tornato momentaneamente libero.

Il quotidiano spiega che l’ex Barcellona e Juve, per poter uscire dalla galera, si è visto pagare da Depay un 1 milione di euro per la cauzione. L’ex terzino, ad oggi, versa in una situazione economica che non gli avrebbe permesso di pagare la cauzione.