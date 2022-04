Dall’Inghilterra: Tare su Onuachu, sarà lui il vice Immobile?

Secondo i media britannici, il ds Tare si sarebbe fiondato su Onuachu per il ruolo di vice Immobile. I dettagli

Come ogni estate la Lazio sarà chiamata ad intervenire sul mercato per cercare un vice Immobile. Dopo i tentativi (falliti) Muriqi e Cabral, il ds Tare si sta guardando intorno alla ricerca di qualche occasione.

Secondo il New Telegraph il direttore sportivo biancoceleste avrebbe messo gli occhi in Belgio, in particolare sulla punta Paul Onuachu, attaccante nigeriano del Genk, gigante di 2,02 metri d’altezza. In 28 partite di Jupiler Pro League ha totalizzato 19 gol e 3 assist mentre l’anno scorso ha segnato 35 go in 41 presenze. Il suo fu accostato alla Lazio a maggio scorso quando Onuachu aveva una valutazione di 15 milioni, adesso è cresciuta ulteriormente.