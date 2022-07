Dalla Spagna, intreccio di mercato Barcellona-Chelsea per Koundé. La Lazio osserva

Il Barcellona e il Chelsea si sfidano per Koundé del Siviglia, con la Lazio che guarda con interesse all’evolversi della situazione

Il futuro di Luis Alberto alla Lazio dipenderà dal destino di Jules Koundé, centrale difensivo del Siviglia finito al centro di un intreccio di mercato che vede coinvolti anche il Barcellona e il Chelsea. Il difensore è stato a lungo corteggiato dai Blues, ma adesso i blaugrana sembrerebbero aver strappato il sì sia del calciatore che del Siviglia.

Mossa considerata dagli inglesi come un affronto. E ora, come riportato dal Mundo Deportivo, Tuchel avrebbe deciso di non cedere più al Barcellona il difensore Azpilicueta. Il tutto con la Lazio che osserva interessata. Il Siviglia infatti, una volta ceduto Koundé, darà l’assalto a Luis Alberto.