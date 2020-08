Dalla Spagna, AS – James sarà ceduto, ma ancora nessun contatto con la Lazio

Dalla Spagna AS non ha dubbi: non c’è stato alcun contatto tra la Lazio e l’entourage di James Rodriguez.

Nonostante le voci dall’Italia (https://www.lazionews24.com/lazio-il-tuo-piano-b-parla-colombiano-si-tratta-sullo-stipendio-di-james-rodriguez/), il quotiodiano sportivo iberico AS smentisce ogni contatto tra la Lazio e l’entourage di James Rodriguez. AS conferma come il centrocampista colombiano sia in partenza ed evidenzia come le indiscrezioni dall’Italia non trovino conferme a Madrid. Il calciatore percepisce 6 milioni all’anno ed è valutato attorno ai 20 milioni dai Blancos, che però non potranno chiedere somme spropositate, avendo il colombiano il contratto in scadenza il prossimo anno.