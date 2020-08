Lazio, il tuo piano B parla colombiano? «Si tratta sullo stipendio di James Rodriguez»

Si studia un piano B a Silva, e secondo quanto dichiarato da Fabrizio Patania Tare sarebbe già al lavoro da giorni per portare a Roma un nome altisonante.

Un piano B a Silva non sarà facile, ma sarà necessario. La Lazio ha urgenza di portare a Roma un top player che possa arricchire il reparto offensivo. E secondo quanto riportato dal giornalista Tancredi Palmeri, un nome importante potrebbe essere quello di James Rodriguez, che sarebbe stato contattato dalla Capitale. Si starebbe negoziando in queste ore soprattutto sullo stipendio (il calciatore percepisce più di 6 milioni di euro all’anno), ma l’operazione non dovrebbe essere un problema. Tare e l’agente Mendes sono in buonissimi rapporti, il centrocampista ha dichiarato nella giornata di ieri di voler cambiare aria.