Dal Pino: «Il calcio tornerà a giocare quando non ci saranno più rischi»

Dal Pino, le parole del presidente della Lega in merito ad una possibile ripresa del campionato di Serie A

Torna a parlare il presidente della Lega Dal Pino sul tema che più interessa il mondo del calcio: se ricomincerà o meno il campionato. Queste le sue parole sulle pagine de il Corriere della Sera.

«La serie A tornerà a giocare, senza correre rischi, solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno. Il calcio oggi ha una sola priorità, la stessa per tutti: sconfiggere il virus tifando per i medici, gli infermieri, gli scienziati e tutti coloro che sono in prima linea in questa guerra».