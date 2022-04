Da Pinamonti a Maxime Lopez, da Emerson a Casale: ecco la lista di Sarri

Nell’incontro odierno tra Sarri e Lotito si parlerà soprattuto di mercato: ecco i giocatori indicati dal tecnico per l’estate

L’incontro che andrà in scena questa sera a Formello tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito servirà al tecnico per capire le intenzioni del club in vista dell’estate. Nella prossima sessione di calciomercato il club biancoceleste dovrà effettuare una vera e propria rivoluzione visti i tanti giocatori in scadenza.

Secondo La Gazzetta dello Sport, per la porta potrebbe avere il giovane Carnesecchi come nuovo proprietario. Il costo del portiere della Cremonese è piuttosto alto, più economico arrivare allo spagnolo Sergio Rico (in prestito al Maiorca, di proprietà del Psg): anche

per lui c’è il gradimento di Sarri. La difesa sarà il reparto più rivoluzionato: in mezzo la nuova coppia potrebbe essere formata da Romagnoli e Casale, due giocatori che a Sarri piacciono parecchio. Con il milanista, che è in scadenza di contratto, è in corso una trattativa molto promettente, ma ancora con alcuni ostacoli da superare. Per Casale c’erano stati invece dei contatti a gennaio, che andranno ripresi. Capitolo terzino sinistro. A Sarri piacerebbe ritrovare Emerson Palmieri, che era con lui al Chelsea. L’alternativa è Fabiano Parisi dell’Empoli.

L’acquisto più importante sarà quello relativo al nuovo play (a Leiva non sarà rinnovato il contratto). Sarri ha indicato due nomi: il francese del Sassuolo Maxime Lopez e il portoghese Vitinha. Per entrambi sarebbe necessario un investimento di almeno 25 milioni. Soldi che dovrebbero arrivare da una cessione eccellente, con il serbo Milinkovic principale candidato. Ovvio che, se Milinkovic sarà ceduto, va trovato un sostituto. Nelle settimane scorse è circolata l’ipotesi De Ketelaere (Bruges): sarebbe sicuramente un degno sostituto del serbo. C’è infine da trovare un vice Immobile (Cabral non sarà riscattato). Al tecnico non dispiacerebbe Pinamonti, ma che non costa poco. Così stanno crescendo le quotazioni di un’altra vecchia conoscenza del Comandante, Dries Mertens, che è in scadenza col Napoli e difficilmente rinnoverà.