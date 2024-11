Cristina Mezzaroma: «Squadra Special è una squadra di quarta categoria che la Lazio ha deciso di adottare e io me ne sono innamorata. La squadra è composta da...»

Le parole della dottoressa Cristina Mezzaroma, eletta presidente della Fondazione SS Lazio 1900 lo scorso febbraio

Intervistata da Il Tempo è intervenuta la dottoressa Cristina Mezzaroma, eletta presidente della Fondazione SS Lazio 1900 lo scorso febbraio. Che ha raccontato tutte le iniziative del club capitolino.

PAROLE– «La trasmissione è dedicata a tematiche come la psicologia dello sport ma anche ai disturbi della sfera alimentare, l’autismo, la non violenza e i progetti di solidarietà che realizziamo come Fondazione SS Lazio 1900. Abbiamo anche contattato l’Università Europea di Roma e l’Università La Sapienza per proporre la partecipazione di alcuni tirocinanti ».

HEALTH FOR CHILDREN – La Lazio, da un paio di anni, organizzava i congressi proposti dal professor Rodia che hanno ottenuto risonanza a livello europeo ed erano incentrati sull’ortopedia. Ho pensato di realizzare una giornata di prevenzione nelle aree mediche fondamentali dando questa opportunità a giovani e bambini meno fortunati

SQUADRA SPECIAL – Squadra Special è una squadra di quarta categoria che la Lazio ha deciso di adottare e io me ne sono innamorata. La squadra è composta da persone speciali, che presentano disturbi della sfera cognitiva ma che, quando giocano insieme, creano una vera sinfonia

ACCORDO CON IL DAP – Sono onorata di aver stretto questo accordo con il DAP. Come Fondazione sappiamo come trasmettere i valori del rispetto e della civiltà, criteri che i colori biancocelesti rappresentano da sempre