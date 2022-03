Zenoni sull’Italia: «Giusto ripartire dai giovani ma serve pazienza»

Cristian Zenoni, ex difensore, ha parlato del nuovo ciclo dell’Italia e della possibilità di dare più spazio ai giovani: il suo pensiero

Intervenuto in esclusiva a juventusnews24, Cristian Zenoni ha parlato in questi termini della possibilità di fondare il nuovo ciclo dell’Italia sui giovani:

«Non penso sia stata questa la causa. Forse sì, un po’ più di fiducia nella gioventù probabilmente sarebbe il percorso più giusto e logico. Soprattutto se vediamo altri paesi, come Spagna e Inghilterra, dove tanti ragazzi di età inferiore ai nostri giovani giocano già titolari, penso che probabilmente qualcosa sbagliamo. Poi credo anche che non aspettarsi risultati dall’oggi al domani sia abbastanza logico: bisogna fare una programmazione dando qualche minutaggio in più a questi ragazzi, che se sono lì lo meritano. È più logico puntare su giocatori giovani e italiani rispetto a stranieri più datati».

