Ledesma sicuro: «Lazio Juve servirà più per il morale che per la classifica»

Cristian Ledesma ha analizzato la sfida di sabato pomeriggio tra Lazio e Juve: le parole dell’ex centrocampista biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di FootballNews24, l’ex centrocampista Cristian Ledesma ha parlato della sfida tra Lazio e Juventus in programma sabato. Le sue parole.

«Sarà una partita combattuta, più importante per il morale che per la classifica. Non sarà una partita in grado di decretare un risultato definitivo, però potrebbe dirci chi delle due squadre sta meglio. Sarà interessante vedere due allenatori del calibro di Sarri e Allegri a confronto. Penso che sia per la Lazio che per la Juventus sarà una partita complicata».