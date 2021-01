Crisi Roma, la società valuta l’idea del ritiro fino a sabato

Roma ipotesi ritiro. Dopo la doppia sconfitta contro Lazio e Spezia, i giallorossi potrebbero andare in ritiro fino a sabato

Prima il derby poi lo Spezia. La Roma ha incassato due cocenti sconfitte e guadagnato anche l’uscita dalla Coppa Italia. Un trend che ha aperto una crisi all’interno della squadra, mettendo in crisi anche la panchina di Fonseca. Mentre la società pensa alle soluzioni per il futuro, spunta anche l’idea del ritiro.

I giallorossi, infatti, sabato incontreranno di nuovo la squadra bianconera per la 19^ giornata di Serie A, giorno in cui – come riporta Corrieredellosport.it – dovrebbe esserci il rompete le righe.