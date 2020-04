Crespo: «Vi racconto come erano i tifosi della Lazio!»

Due ex campioni della Lazio, Crespo e Vieri, si sono incontrati virtualmente in una diretta Instagram

Queste giornate di lockdown servno anche per rispolverare un po’ di ricordi e rivivere le tante emozioni del passato. Ed è proprio quello che hanno fatto Hernan Crespo e Christian Vieri, indimenticati campioni della Lazio, in una diretta Instagram. I due stavano ricordando il forte affetto che i tifosi biancocelesti mostravano (e mostrano tutt’ora) per i propri calciatori, quando Crespo ha raccontato un aneddoto:

«È stato uno spettacolo. Ti racconto questa… Ero in un albergo al centro, ero appena arrivato dal Parma, in stanza. Ho deciso di uscire, di andare a farmi una passeggiata per andare a conoscere Roma. Ho iniziato a girare, mi sono dovuto chiudere dentro un negozio, non potevo uscire. Ho dovuto dovuto chiamare la Polizia. Lì ho capito come era la situazione a Roma, sono pazzi per il calcio».