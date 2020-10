Covid, coprifuoco nel Lazio da venerdì: torna l’autocertificazione

Il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, ha firmato una nuova ordinanza: ecco le misure previste.

Nel Lazio coprifuoco da mezzanotte alle 5 a partire da venerdì. La Regione ha firmato un’ordinanza per introdurre lo stop agli spostamenti non necessari dopo le ore 24. A mezzanotte, in base all’ultimo Dpcm dell’emergenza Covid, è già fissata la chiusura di bar, ristoranti e pub. Per spostarsi oltre le 24, anche nel Lazio sarà necessaria un’autocertificazione, come avveniva durante il lockdown. Così si legge sul sito de Il Messaggero (clicca qui per l’articolo). Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti con il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno predisposto l’ «Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019».