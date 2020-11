Covid-19, Mauro Mazza: «Stagione balorda, il calcio trovi soluzioni»

Nel tardo pomeriggio Mauro Mazza è intervenuto a Radiosei

Mauro Mazza ha parlato ai microfoni di Radiosei nel tardo pomeriggio, nel corso della trasmissione radiofonica ‘Quelli della libertà’. Ecco le parole del noto giornalista.

«E’ una situazione davvero intricata, complessa, spettiamo la conferma che il famigerato laboratorio di Avellino non abbia poi in fin dei conti fatto così male il suo lavoro. I risultati delle perizie, in attesa di ufficialità, non sembrano così dissimili da quelle del laboratorio al quale si sta affidando la Lazio. I risultati del Campus Bio Medico sono diversi, allora chi sbaglia? Qui non c’è malafede ma si tratta solo di caos. Giusto quanto detto da Gravina, il nostro calcio non sta facendo una buona figura. Oggi a me, domani a te, questo Covid sta colpendo tutti indistintamente. Parliamo di una stagione storta, balorda, non compatibile con i criteri del calcio vero. Il calcio deve trovare delle soluzioni, deve fingere di riuscire ad andare avanti come niente fosse. Nulla è normale, ma la nottata passa solo facendo sistema».