Corsa Champions, nessuno come la Lazio negli ultimi due mesi: il dato

La Lazio sta realizzando una volata incredibile in questi ultimi due mesi per la corsa alla qualificazione in Champions League

La Lazio continua a vincere in campionato e mette a segno l’11esima vittoria consecutiva allo Stadio Olimpico. In questi ultimi due mesi, inoltre, sta facendo registrare un dato importantissimo per la corsa Champions, come nessun’altra squadra.

Infatti, i biancocelesti hanno la media punti più alta tra i club implicati nella lotta al quarto posto. Un numero importantissimo, che potrebbe far sperare la banda Inzaghi per la volata finale. Ecco il dato sulla media punti delle 5 squadre riportato da Sky Sport.

LAZIO – 2,33 punti.

Atalanta – 2,3 punti.

Napoli – 2,18 punti.

Juventus – 2,09 punti.

Milan – 1,7 punti.