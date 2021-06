Correa via dalla Lazio? Lotito ha una speranza. Le ultime

Joaquin Correa potrebbe essere il grande sacrificato della Lazio sul mercato. Lotito ha una speranza per lui

Il grande sacrificato in casa Lazio potrebbe essere Joaquin Correa. L’argentino potrebbe salutare il club biancoceleste per due motivi: incompatibilità tattica con le idee di Sarri e bisogno di far cassa per poi reinvestire. Lotito, come rivela Sportitalia, ha una speranza.

Il presidente vorrebbe cederlo a più di 20 milioni, cifra di valutazione attuale. Per riuscirci spera che il Tucu faccia una buona Copa America.