Lazio, confronto tra passato e presente su Instagram FOTO

Questa sera live su Instagram ci sarà un confronto generazionale tra due argentini molto amati dai tifosi della Lazio

La Lazio e l’Argentina hanno molte cose in comune: i colori sociali, i tifosi calorosi e i tanti campioni che hanno indossato le loro gloriose maglie.

Juan Sebastian Veron e Joaquin Correa hanno avuto la possibilità di giocare per entrambe. Questa sera, durante una live su Instagram, il passato ed il presente biancoceleste si confronteranno. Appuntamento da non perdere per i tifosi laziali e non solo.