Correa: «Orgoglioso di questo gruppo, ci vediamo presto!» VIDEO

Correa ha mandato un messaggio ai tifosi a stagione conclusa. Le sue parole in un post Instagram, condito da un video con le sue giocate

Il Tucu Correa è stato uno dei più positivi in casa Lazio, soprattutto nel finale di stagione, quando i suoi gol hanno dato speranza ai biancocelesti in ottica Champions. Per lui 8 gol in campionato, un bottino di tutto rispetto.

L’argentino ha voluto chiudere la stagione con un messaggio social, postando un video con le sue giocate di quest’anno.