Correa ancora sul piede d’addio: si attende l’offerta dell’Inter

Joaquin Correa è ormai al piede d’addio con la Lazio: in questi giorni si attende l’offerta dell’Inter per l’argentino

La Lazio si sta allenando nel ritiro tedesco di Marienfeld e sta preparando la squadra per la prossima stagione. In queste ore si sta decidendo anche del futuro di Joaquin Correa, che sembra sempre più sul piede d’addio con la società.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, si attende l’offerta dell’Inter per l’attaccante argentino: se i nerazzurri dovessero cedere Lukaku al Chelsea, potrebbero presentare sul piatto intorno ai 30 milioni di euro (bonus compresi) per il Tucu. Sarri non vorrebbe lasciarlo partire, ma il suo addio potrebbe sbloccare il mercato in entrata della Lazio per la questione dell’indice di liquidità.