Lazio, Correa torna a Formello…mascherato FOTO

L’attaccante della Lazio posta su Instagram una foto del suo ritorno a Formello con tanto di mascherina protettiva

Oggi, nel centro sportivo di Formello, la Lazio ha ricominciato ad allenarsi. In maniera indivividuale e con le dovute precauzioni, ma è pur sempre un inizio di ritorno alla normalità.

Il Tucu Correa ha voluto pubblicare un post su Instagram per immortalare il momento tanto speciale. L’attaccante biancoceleste nella foto è in macchina con tanto di mascherina, ma siamo sicuri che la protezione celasse un sorriso per il ritorno in campo.