Correa scalpita: prima la Lazio e poi la nazionale

Correa scalpita per poter tornare in campo: al momento dello stop forzato l’argentino era a quota sette reti in stagione

Il Tucu Correa scalpita per tornare in campo. Lo stop è infatti arrivato proprio nel momento in cui l’argentino era tornato in piena forma. Si perché questa stagione ha visto vivere al giocatore la prima parte del 2020 non in ottima forma a causa di qualche fastidio fisico.

Come riporta il Corriere dello Sport però l’obiettivo è quello di continuare a segnare e di conquistare definitivamente anche la fiducia di Scaloni ct della nazionale argentina. I gol segnati da Correa sono già 7 in stagione, mai così tanti, ed in Europa è il settimo argentino ad aver siglato più reti.