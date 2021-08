Correa Inter, trattativa no stop: tutti gli aggiornamenti

Correa Inter, trattativa no stop: gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giocatore argentino della Lazio, che resta in uscita

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, Inter e Lazio starebbero lavorando ininterrottamente per il trasferimento a Milano di Joaquin Correa.

Secondo l’esperto di mercato sarebbero in corso in questi minuti dei nuovi contatti tra la dirigenza nerazzurra e quella biancoceleste per provare a limare le distanze che tutt’ora permangono. Possibili novità nelle prossime ore in merito al futuro di quello che è diventato per l’Inter l’obiettivo principale.