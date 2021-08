Correa è ufficialmente un giocatore dell’Inter: il comunicato

Correa è un giocatore dell’Inter: è arrivata l’ufficialità del club biancoceleste, con i dettagli del trasferimento

Adesso è tutto nero su bianco: Joaquin Correa è un nuovo giocatore dell’Inter. A darne l’ufficialità è la società biancoceleste:

«Formello, 25 agosto 2021



La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti

alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un

corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile

di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità.



F.C. Internazionale S.p.A. avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al

verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di Euro

25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità». Si legge su Borsaitaliana.it.