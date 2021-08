Correa Inter, inizia la settimana decisiva: servono 30 milioni

Inizia la settimana decisiva per il destino di Joaquin Correa, con l’Inter che è sempre la favorita numero uno

Quella che è appena iniziata potrebbe davvero essere la settimana decisiva per conoscere il destino di Joaquin Correa. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il Tucu potrebbe salutare definitivamente la Lazio. L’argentino ha giocato soltanto 12 minuti nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. Insomma, l’addio appare davvero inevitabile.

La favorita resterebbe sempre l’Inter, con l’agente del giocatore che si starebbe già muovendo per trovare una soluzione e per favorire un accordo tra le parti. Servirebbe un’offerta da almeno 30 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca. Saranno ore frenetiche.