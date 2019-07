Correa, il retroscena: la Lazio ha ricevuto (e rifiutato) un’offerta di 40 milioni

Il Napoli avrebbe offerto 40 milioni cash per il ‘Tucu’ Correa, prontamente rifiutati dalla Lazio che punta molto sull’argentino

Arrivato nell’estate scorsa per sostituire Felipe Anderson, Joaquin Correa sta letteralmente conquistando la Lazio. Protagonista di una stagione in crescendo, terminata con il gol in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’argentino vuole continuare a stupire. Capocannoniere del ritiro di Auronzo di Cadore con dieci reti all’attivo, ‘El Tucu’ ha catalizzato su di sé le attenzioni di alcuni club della Serie A.

MILAN E NON SOLO – Qualche tempo fa, si erano diffuse notizie relative all’interesse del Milan nel suoi confronti. I ‘Diavoli’, secondo le indiscrezioni, erano pronti a mettere sul piatto circa venti milioni più il cartellino di Cutrone per avere l’attaccante. L’offerta, in tutti i casi, non sarebbe stata presa in considerazione dai biancocelesti, che avrebbero detto ‘no’ anche al Napoli. I partenopei, scrive il Corriere dello Sport, avrebbero offerto alla Lazio 40 milioni cash per portare l’argentino al San Paolo. Anche questa proposta, però, sarebbe stata prontamente rispedita al mittente dalla dirigenza capitolina, che punta molto su Correa. ‘El Tucu’ is on fire, la Lazio lo blinda, Inzaghi se lo gode.