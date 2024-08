Correa, futuro in Argentina per l’ex Lazio? Veron fa CHIAREZZA riguardo il ritorno in patria del Tucu

Correa, l’ex biancoceleste si esprime su un possibile ritorno in Argentina del Tucu e rilascia queste considerazioni a riguardo

Ai microfoni dei media argentini ha parlato Veron, il quale alla domanda relativa ad un possibile ritorno dell’ex Lazio Correa in Argentina rilascia queste parole

PAROLE – Mi sono visto con Joaquin, abbiamo parlato. E’ ancora giovane e sente che può giocare ancora in Europa e solo in seguito vedrà il da farsi. Oggi direi che è molto complicato, molto difficile. Il calcio però a volte non segue la logica, oggi come oggi è un sogno, quando arriverà il momento giusto vedremo. L’importante ora è che ritrovi la sua direzione e poi, come ho detto anche a lui, lo aspettiamo di nuovo nel nostro club