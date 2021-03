Correa affianca Immobile: così Ciro ha spronato il Tucu

Joaquin Correa al fianco di Ciro Immobile nel match di campionato contro il Crotone: Ciro lo ha spronato così

Nel match contro il Crotone, Correa partirà titolare al fianco di Ciro Immobile. L’argentino ha segnato gol contro le big in stagione, ma quasi sempre fini a sé stessi, come quelli contro Juve e Bayern Monaco.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, Inzaghi vuole i suoi gol e a spronarlo ci ha pensato il compagno di reparto Immobile. Due giorni fa il bomber della Lazio ha portato a Formello la Scarpa d’Oro: un sogno per tanti giocatori, come anche per il Tucu, che si è fatto fotografare con il riconoscimento.

Il premio di Ciro lo ha spronato e ora anche lui vuole cominciare a far gol continuità, a parte da oggi, contro il Crotone.