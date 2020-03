Coronavirus, ministro Maracineanu: «La Ligue1 può finire a Settembre»

Roxana Maracineanu, ministro dello Sport francese, ha presentato le varie ipotesi per la conclusione della Ligue1

Non solo la Serie A deve fare i conti con il calendario. In Francia, il ministro dello Sport Roxana Maracineanu ha presentato le varie ipotesi per la conclusione del massimo campionato, ai media locali:

«La ripresa della stagione è incerta. La Ligue1 sta studiando diversi possibili scenari, caratterizzati da una conclusione della competizione più o meno tardiva. L’opzione più ottimistica prevede la fine del campionato entro luglio, mentre la più pessimistica arriva fino al mese di settembre».